"قيم" فيفا توصي بإيقاف نيماتانداني 6 سنوات

طلب محققون بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأربعاء، معاقبة كيرستن نيماتانداني الرئيس السابق لاتحاد جنوب إفريقيا للعبة بالإيقاف 6 سنوات على الأقل وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري على الأقل أيضا بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك لوائح القيم.



وقال المحققون في بيان الأربعاء، إنهم أوصوا أيضا بفرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كل من جوناثان موسافنجانا المدير التنفيذي السابق لاتحاد زيمبابوي وبانا تشانيل مدرب توجو السابق بسبب مزاعم تتعلق بالرشى والفساد.



وتتعلق هذه التحقيقات باشتراك هذا الثلاثي في تنظيم مباريات دولية في جنوب افريقيا عام 2010. وأرسلت غرفة التحقيقات بلجنة القيم النتائج التي توصلت إليها إلى الغرفة القضائية.