توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على أشبيلية 3-0 في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب كامب نو في برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا.

وفاز برشلونة 5-0 في مجموع المباراتين، ليرفع الكأس للمرة الثاتية عشر في تاريخه، علماً بأنه خسر النسخة الماضية أمام أتليتك بلباو 5-1.

وبدأ أشبيلية ضاغطاً في محاولة لمفاجئة برشلونة، لكن التركي أردا توران سجل هدف برشلونة الأول بعد تمريرة مميزة من ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة.

وبعدما أضاع لاعبو برشلونة أكثر من كرة داخل منطقة أشبيلية، تحصل الفريق الأندلسي على ركلة جزاء عقب لمس الوافد الجديد صامويل أومتيتي الكرة بيده، لكن التشيلي برافو الذي قد يرحل عن برشلونة إلى مانشستر سيتي تصدى لجزائية إيبورا، وينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف.

ومع مطلع الشوط الثاني، أخطأ الدولي الإسباني سيرجيو ريكو بكرة ليسددها توران في شباك أشبيلية معلناً الهدف الثاني، ويقتل من خلاله آمال الضيوف بالعودة إلى المباراة.

واستلم المضيف زمام الأمور، وأهدر أردا توران فرصة الهدف الشخصي الثالث له، لكن ليونيل ميسي عوض ذلك بتحويله عرضية لوكاس ديني إلى شباك ريكو، حاسماً المباراة لمصلحة فريقه.