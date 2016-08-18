فان بيرسي يغيب عن تشكيلة المنتخب الهولندي

لم يقم داني بليند، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، باستدعاء روبن فان بيرسي، الهداف التاريخي للبلاد ضمن تشكيلة أولية قوامها 36 لاعبا استعدادا لبداية مشوار الفريق نحو تعويض إخفاقه في التأهل لبطولة أوروبا 2016.

وستستضيف هولندا منتخب اليونان في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل في ايندهوفن قبل أن تلتقي السويد في ستوكهولم بعدها بخمسة أيام في أولى مباريات الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وحلت هولندا رابعة في مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا لتغيب عن البطولة القارية التي استضافتها فرنسا.

وغاب فان بيرسي (33 عاما) مهاجم غلطة سراي التركي - الذي سجل 50 هدفا لبلاده في 101 مباراة دولية - مجددا عن تشكيلة المنتخب الهولندي بينما استدعى يوريت هندريكس لاعب وسط ايندهوفن لأول مرة.

كما استدعى بليند الرباعي الذي لم يشارك من قبل ميتشل ديكس وريك كارسدورب وتيمو ليتشرت وبارت رامسيلار الذي انتقل من ايندهوفن إلى أوتريخت اليوم الخميس.

وفقد بليند خدمات مساعده ديك أدفوكات (68 عاما) الذي تعاقد يوم الاثنين الماضي لتدريب فناربخشه التركي.

وجاءت تشكيلة المنتخب الهولندي الأولية على النحو التالي: يسبر سيليسن (أياكس امستردام) جروين زويت (ايندهوفن) ميشيل فورم (توتنهام) مارتن ستيكلنبرج (ايفرتون) باتريك فان انهولت (سندرلاند) دالي بليند (مانشستر يونايتد) جيفري بروما (فولفسبورج) فيرجيل فان دايك (ساوثامبتون) ميتشل ديكس (اياكس امستردام) داريل يانمات (نيوكاسل يونايتد) ريك كارسدورب (فينورد) تيمو ليتشرت (ساسولو) جايرو رييديفالد (اياكس امستردام) كيني تيته (اياكس امستردام) يول فيلتمان (اياكس امستردام) رون فلار (الكمار) يترو فيليمز (ايندهوفن)ريتشدلي بازور (اياكس امستردام) يوردي كلاسي (ساوثامبتون) يوريت هندريكس (ايندهوفن) دافي كلاسن (اياكس امستردام) دافي بروبر (ايندهوفن) بارت رامسيلار (اوتريخت) فيسلي سنايدر (غلطة سراي) كيفن ستروتمان (روما) توني فيلهينا (فينورد) جورجينيو فاينالدم (ليفربول) ستيفن بيرجويس (فينورد) ممفيس ديباي (مانشستر يونايتد) باس دوست (فولفسبورج) كلاس يان هنتيلار (شالكه) فينسن يانسن (توتنهام) لوك دي يونج (ايندهوفن) يورجن لوكاديا (ايندهوفن) لوسيانو نارسينج (ايندهوفن) كوينسي برومس (سبارتاك موسكو).