لويس إنريكي ينتقد كأس السوبر الإسباني

تساءل لويس انريكي مدرب برشلونة بطل اسبانيا عن جدوى إقامة كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بعد أن افتتح فريقه الموسم الجديد بفوز مريح ذهابا وإيابا على أشبيلية ليحرز اللقب.



وفاز برشلونة بالثنائية المحلية وهي الدوري وكأس ملك اسبانيا في الموسم الماضي وافتتح موسم 2016-2017 الجديد بصورة قوية بالفوز على أرضه 3-صفر على أشبيلية في لقاء الإياب أمس الأربعاء و5-صفر إجمالا ليحرز لقب كأس السوبر المحلية للمرة 11.



وكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم موجودة بصورتها الحالية منذ 1982 وينافس فيها بطلا الدوري وكأس ملك اسبانيا. وفي حالة فوز فريق بثنائية الدوري والكأس كما فعل برشلونة في الموسم الماضي فانه يواجه وصيف بطل الكأس.



وبفضل هدفين من التركي أردا توران وثالث من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي حقق برشلونة الفوز 3-صفر على ملعبه أمس وأحرز البطولة الوحيدة التي لم يحرزها مدربه لويس انريكي خلال وجوده مع النادي المستمر منذ عامين.



ويقول المدرب إن اللاعبين استمتعوا بالفوز بثامن لقب تحت قيادته منذ توليه المهمة في 2014 لكنه تساءل أيضا عن جدوى وأهمية البطولة.



وأضاف لويس انريكي "نحن نحب الفوز بكل لقب وبكل بطولة ويمكنكم رؤية ذلك من خلال تركيز اللاعبين لكني أيضا لا أفهم سببت خوضنا كأس السوبر."



ومضى لويس انريكي قائلا "عندما يفوز أحد بالدوري والكأس ويخوض كأس السوبر فإنه لا معنى لذلك. بالطبع هذا أمر مفيد تجاريا وماليا لكن لا معنى له."



وانتقد لويس انريكي أيضا قامة كأس السوبر على مرحلتين ذهابا وإيابا قائلا "لابد من التطور والتحسن. هذا ما يتعين على اللاعبين والمدربين وصناع القرار القيام به أيضا.. وإن لم نفعل ذلك فستكون هناك فوضى كبيرة."



ولا تطبق الدول الأوروبية التي تملك أفضل أربع بطولات للدوري نظام الذهاب والإياب في كأس السوبر وتبقى اسبانيا الوحيدة في ذلك.



