مورينيو: بوغبا سيخوض مباراته الأولى مع يونايتد

أكد جوزيه مورينيو بان بول بوغبا الذي انتقل الى صفوف الفريق مقابل مبلغ قياسي سيشارك في المباراة ضد ساوثمبتون المقررة يوم الجمعة في افتتاح الجولة الثانية.



وكان بوغبا عاد الى مانشستر الذي تركه الى يوفنتوس قبل اربعة اعوام مقابل مبلغ قياسي بلغ 89 مليون جنيه استرليني (105 ملايين يورو)، لكنه لم يخض اي مباراة منذ خسارة منتخب بلاده في نهائي كأس اوروبا 2016 في 10 يوليو الماضي وخضع للتمارين في الايام العشرة الماضية فقط.



وقال مورينيو في مؤتمر صحافي يوم الخميس "نعم، انه جاهز للعب. ربما ليس لتسعين دقيقة لكنه سيلعب".



واضاف "يتدرب بول منذ اكثر من اسبوع ويتأقلم بسرعة مع الاجواء خصوصا بانه يعرفها جيدا، الوقت الذي يحتاجه هو ليكون في قمة لياقته والتعرف على طريقة اللعب".



وسيخوض النجم السويدي زلانتان ابراهيموفيتش اول مباراة رسمية له على ملعب اولد ترافورد منذ انتقاله اليه قادما من باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان وقع عقدا لمدة عام واحد فقط مع امكانية تجديده لموسم اضافي.



وكشف مورينيو بان واثق من بقاء ابراهيموفيتش لفترة اكثر من موسم واحد وقال "ارى بانه سعيد لان الاهم بالنسبة اليه هو العائلة. اسأل بشكل يومي عن زوجته، اولاده والتأقلم مع الاجواء الجديدة. كل شيء يسير على ما يرام، الجميع سعيد".



واضاف "طموحاته عالية، وبالتالي ارى بانه سيبقى هنا لموسمين من دون ادنى شك".

