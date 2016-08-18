"الملك" ليبرون قد يشارك في أولمبياد طوكيو

قرر نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس عدم المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي الحالي لكن أعظم لاعب في جيله يقول إنه يفتقد الأجواء الأولمبية والمنتخب وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركته مع الفريق من جديد في أولمبياد طوكيو في 2020.



وفي مقابلة مع شبكة إي.إس.بي.إن الرياضية قال جيمس إنه يتابع زملاءه المشاركين في ألعاب ريو.



وكان جيمس الذي قاد فريقه كليفلاند كافاليرز إلى الفوز بلقب دوري السلة الأمريكي في يونيو الماضي شارك في ثلاث دورات أولمبية سابقة.



وأضاف "الملك" الذي سبق له التتويج بالذهبية الأولمبية مرتين "في كل مرة أشاهدهم فيها أتمنى أن أكون معهم هناك."



وأكد جيمس "لم أعتزل اللعب مع المنتخب الأمريكي للسلة. فقط لم أشارك في هذه الدورة الصيفية. ولذا فإنني أترك باب العودة إلى الفريق مفتوحا."



وصعد منتخب السلة الأمريكي للرجال إلى الدور قبل النهائي في ريو بعد الفوز 105-78 على الأرجنتين أمس الأربعاء.



وبعد أن ساعد جيمس فريقه على قلب تأخره 3-1 إلى الفوز 4-3 في نهائي دوري السلة الأمريكي قرر انه يحتاج إلى الراحة.



وإذا ما قرر جيمس اللعب مع المنتخب الأمريكي في طوكيو بعد أربعة أعوام فإن عمره حينها سيكون 35 عاما.



وتوج جيمس الفائز بذهبية أفضل لاعب في الدوري الأمريكي أربع مرات بالذهبية الأولمبية في بكين ولندن في 2008 و2012 وبالبرونزية في أثينا 2004.

