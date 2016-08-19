الأسكتلندي براون يعتزل اللعب دولياً

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم الجمعة، أن سكوت براون قائد منتخب اسكتلندا ونادي سيلتيك اعتزل اللعب على المستوى الدولي مع المنتخب.

وخاض براون 50 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا كانت آخرها في مارس الماضي.

ونقل موقع الاتحاد الاسكتلندي على الإنترنت عن جوردون ستراكان مدرب منتخب اسكتلندا قوله: "سكوت واحد من أكثر اللاعبين صدقا الذين صادفتهم خلال مسيرتي، وهو شخص يقدم دوما مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية".

وفاز براون (31 عاما) بلقب دوري اسكتلندا الممتاز 6 مرات مع سيليتك المنتمي إلى مدينة جلاسجو بما في ذلك أخر 5 مرات على التوالي.