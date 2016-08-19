غوارديولا عن جو هارت: يمكنه الرحيل

أعلن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم الجمعة، أنه لن يقف في طريق حارس المرمى الدولي جو هارت في حال قرر ترك الفريق.

ولم يشرك غوارديولا هارت في المباراة الأولى للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز التي فاز فيها على ضيفه سندرلاند 2-1 الأسبوع الماضي، ثم ضد ستيوا بوخارست الروماني الثلاثاء (5-صفر) في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مفضلا الاعتماد على الارجنتيني ويلي كاباييرو.

وذكرت تقاير صحافية قبل انطلاق الدوري الانجليزي ان غوارديولا يفضل التعاقد مع الحارس الالماني مارك اندري در شتيغن من فريقه السابق برشلونة الاسباني، ثم ذكرت تقارير اخرى ان حارس الفريق الكاتالوني الاخر التشيلي كلاوديو برافو اقرب الى الانتقال الى سيتي.

وفي المقابل، فان ايفرتون الانجليزي واشبيلية الاسباني اعربا عن رغبتهما بضم هارت (29 عاما)، ونقلت صحف محلية عنه انه يريد الرحيل.

وأوضح غوارديولا أنه سعيد ببقاء هارت وقتاله للحصول على مركزه، لكنه لن يقف في طريقه في حال أراد ترك الفريق، ورد على سؤال بشأن امكان مغادرته قائلا "اجل بالطبع".

وتابع: "أريد سعادة اللاعبين، ولا أريدهم أن يبقوا هنا في حال لا يرغبون بالبقاء".

وأضاف: "جميع اللاعبين هنا لديهم عقود، وهم يقررون مستقبلهم، إذا أرادوا البقاء يمكنهم ذلك، وسنقاتل معا، واذا أرادوا المغادرة لأنهم يفضلون خوض جميع المباريات، وانا لا اتكلم عن جو بل عن جميع اللاعبين في الفريق، فانا سأعمل حينها مع اللاعبين الذين يريدون البقاء".

وكان غوارديولا ألقى بالشك حول مستقبل هارت قبل انطلاق الدوري بقوله: "أنه لاعب في الفريق وانا سعيد بمؤهلاته وسلوكه وبما يمثله للنادي. لاحقا، سنقرر (بشأن مستقبله) في غرفة مغلقة. الان هو لاعب في الفريق".

ويلعب هارت (29 عاما) اساسيا مع مانشستر سيتي منذ 2010، وساهم معه باحراز لقب الدوري الانكليزي مرتين وكأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد الانكليزي مرة واحدة.

وتعرض الحارس الدولي الى انتقادات واسعة بعد خروج منتخب انكلترا من ثمن نهائي كأس اوروبا 2016 بخسارته المفاجئة امام نظيره الايسلندي المغمور 1-2.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ستوك سيتي السبت في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز الذي انفق فيه أكثر من 150 مليون جنيه استرليني (نحو 195 مليون دولار) للمنافسة على اللقب فضم الالمانيين ايكاي غوندوغان وليروي ساني، الاسباني نوليتو، البرازيلي غابرييل جيزوس (سيلتحق بالفريق الموسم المقبل)، الاوكراني الكسندر زينشنكو، الاسترالي ارون موي، والكولومبي الشاب مارلوس مورينو والدولي الانكليزي جون ستونز.