كونتي: سأواصل الاحتفال على طريقتي الخاصة

لا ينوي انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الجديد، التقليل من حماسه الذي دفعه للقفز نحو الجماهير للاحتفال بهدف الفوز المتأخر لفريقه في أولى مبارياته بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين الماضي.

وينقل كونتي النهج ذاته إلى لاعبه متقلب المزاج دييغو كوستا صاحب هدف الفوز الذي يرى بعض المراقبين أنه كان يجب طرده في وقت مبكر من هذه المباراة.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مواجهة واتفورد: "كرة القدم شغف. لو كان لديك هذا الشعور يوميا يمكنك العمل بشكل جيد للغاية. عندما تمنح الكثير من وقتك للعمل سيكون من الجيد أن تظهر شغفك".

وأضاف: "بدأ تشيلسي اكتشاف هذا الجانب من شخصيتي. أنا شخص عاطفي. أتعامل مع كرة القدم بعاطفة كبيرة. ألعب مع اللاعبين وأريد أن أشعر منهم بالشعور نفسه".

"في بعض الأحيان عندما تسجل هدفا مهما وتفوز يمكنك الاحتفال. لا يمكنني التحكم عواطفي".

وحصل كوستا الدولي الاسباني - الذي أوقف مرتين لمدة ثلاث مباريات الموسم الماضي - على بطاقة صفراء عندما تداخل بعنف مع ادريان حارس وست هام لكنه نجا من عقوبة أشد.

وقال كونتي الذي تولى تدريب تشيلسي بعد بطولة اوروبا 2016 التي ألقت الضوء على تصرفاته العصبية على الخط الجانبي: "أنا سعيد بسلوك ونهج كوستا. كلنا نعرف دييجو. هو لاعب يعشق كرة القدم وأحيانا يبدو وكأنه فقد التحكم في أعصابه لكنه لاعب وشخص جيد".