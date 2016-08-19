مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع النيجيري ايهيناتشو

قال نادي مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه النيجيري الدولي الشاب كليشي ايهيناتشو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.

وشارك ايهيناتشو (19 عاما) للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وأحرز 14 هدفا في 35 مباراة لعبها مع سيتي في كل المنافسات.

ونقل الموقع الرسمي لسيتي على الانترنت عن المدرب الإسباني بيب غوارديولا قوله: "كليشي هداف بالفطرة وسمعت عنه من قبل لكني منبهر بأدائه منذ وصولي".

وأضاف غوارديولا: "أنا معجب بشخصيته وأسلوبه ومهاراته ونأمل أن نتمكن من مساعدته على الوصول للمستوى الأفضل للاستفادة وبأقصى درجة من قدراته".

وشارك ايهيناتشو بديلا في الشوط الثاني خلال فوز سيتي 2-1 على سندرلاند في الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري انجلترا مطلع الأسبوع الحالي.

وفي الجولة الثانية سيحل فريق غوارديولا ضيفا على ستوك سيتي غدا السبت.