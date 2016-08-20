برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بيتيس

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم بانتصار عريض على ضيفه ريال بيتيس 6-2 السبت.

وأطبق لاعبو برشلونة على منطقة خصومهم منذ البداية وسارعوا إلى خطف الأسبقية عبر التركي أردا توران مستفيدا من عرضية زميله خوردي ألبا (69).

ورد الزوار التحية إذ تمكنوا من معادلة الكفة عبر روبن كاسترو إثر ركلة حرة خاطفة للأنفاس سكنت الزاوية العليا لمرمى التشيلي كلاوديو برافو (21).

ولم يتاثر نجوم العملاق الكتالوني واستعادوا زمام المبادرة عبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي سدد كرة رائعة من خارج المنطقة تهادت داخل شباك أبناء الأندلس هدفا ثانيا (37).

وترجم الأوروغواياني لويس سواريز تفوق اصحاب الدار بهدف ثالث (42) وسط هيمنة لاعبي برشلونة على الأجواء.

واكد سواريز تقدم برشلونة بالهدف الثاني الشخصي والرابع لفريقه (56) مستفيدا من كرة عرضية.

ولم تمض دقيقتان حتى وقع ميسي على هدفه الشخصي الثاني مؤكدا تفوق برشلونة 5-1 في ظل ترنح أداء أبناء الأندلس.

ودون سواريز اسمه على الهاتريك (82) مؤكدا علو كعبه، علما أنه حصل على لقب أفضل هداف في الموسم الماضي برصيد 40 هدفا.

وسجل كاسترو هدفا شرفيا هو الثاني له في اللقاء (84).

وتعادل ملقة مع ضيفه اوساسونا 1-1 الجمعة في افتتاح منافسات الدوري، فيما تخطى ديبورتيفو لا كورونيا عقبة ضيفه ايبار 2-1.

ويلعب اليوم غرناطة مع فياريال، واشبيلية مع اسبانيول، وغدا سبورتينغ خيخون مع اتلتيك بلباو، وريال سوسييداد مع ريال مدريد، واتلتيكو مدريد مع الافيس.

وتختتم المرحلة الاثنين فيلعب سلتا فيغو مع ليغانيس، وفالنسيا مع لاس بالماس.