تشيلسي والسيتي يواصلان انتصاراتهما.. وليفربول يخسر

حافظ بيب غوارديولا على سجله المثالي مع مانشستر سيتي بفوزه خارج أرضه 4-1 على ستوك سيتي، بينما خسر ليفربول 2-صفر على أرض بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وواصل تشيلسي انتصاراته عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه واتفورد.

وحقق بيرنلي الوافد الجديد للدوري الممتاز فوزه الأول بعد عودته لدوري الأضواء بفضل هدفين من سام فوكس وأندريه جراي في الشوط الأول في شباك ضيفه ليفربول.

وجلست جماهير بيرنلي بالكاد على مقاعدها عقب تسديدة فوكس من على حافة منطقة الجزاء التي فشل سيمون مينيوليه حارس ليفربول في التصدي لها بعد دقيقتين من البداية.

واحتفل جراي بهدفه الأول في الدوري الممتاز عندما تخلص من أحد المدافعين ووجه تسديدة أرضية من 18 مترا سكنت شباك مينيوليه.

وظهر ليفربول بعيدا عن مستواه في غياب مهاجمه السنغالي الجديد ساديو ماني الذي أصيب خلال الفوز 4-3 على ارسنال في المباراة الافتتاحية.

ونجح تشيلسي في العودة للمباراة أمام واتفورد بعدما منيت شباكه بهدف لاعب الوسط الفرنسي ايتيين كابو في الدقيقة 55 عندما تعادل عبر البديل ميشي باتشواي بعدها بعشر دقائق من متابعة تسديدة مواطنه البلجيكي ايدن هازارد التي ارتدت من يد هوريليو جوميز حارس واتفورد.

وصنع البديل سيسك فابريجاس هدف الفوز بتمريرة رائعة لمواطنه الاسباني دييجو كوستا الذي أودع الكرة بهدوء في الشباك قبل النهاية بثلاث دقائق ليؤمن لمدربه الجديد أنطونيو كونتي فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وسجل أجويرو هدفين في الشوط الأول ليمنح سيتي الأفضلية لكن بويان كركيتش سجل هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 من ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعد تعرض رايان شوكروس للعرقلة من جانب رحيم سترلينج قبل أن ينجح البديل نوليتو في تسجيل هدفين وتأمين الفوز لفريقه.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة. لكننا تماسكنا ودافعنا في الكرات العالية بشكل جيد وقدمنا أداء جيدا أيضا في التعامل مع الكرة بالشوط الأول".

وافتتح أجويرو الذي أهدر ركلتي جزاء في فوز سيتي 5-صفر على ستيوا بوخارست الروماني في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي التسجيل لفريقه اليوم من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 27 بعد تعرض نيكولاس اوتامندي للعرقلة على يد شوكروس.

وطالب الاتحاد الإنجليزي الحكام بأن يكونوا أكثر صرامة في التعامل مع كل ما يحدث داخل منطقة الجزاء واستفاد سيتي من ذلك.

وأضاف غوارديولا: "سمعت بالقواعد الجديدة. يجب أن نتعامل بحذر داخل منطقة الجزاء حيث سيتعامل الحكام بصرامة مع كل ما يحدث داخلها".

وعبر مارك هيوز -الذي أشرك الجناح المصري رمضان صبحي لأول مرة في الدوري بدفعه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط - عن استغرابه لقرار الحكم. وقال: "القرار صدمنا وأثر على أدائنا".

وضاعف المهاجم الأرجنتيني حصيلته التهديفية بعد ذلك بتسع دقائق عندما قابل ركلة حرة نفذها زميله كيفن دي بروين وأرسل برأسه الكرة إلى داخل الزاوية البعيدة لمرمى أصحاب الأرض.

وسمح سيتي لأصحاب الأرض بالعودة للمباراة عندما سجل بويان من ركلة جزاء.

ولم يظهر الضيوف في أفضل حالاتهم رغم السيطرة على الشوط الثاني لكنهم سجلوا مجددا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عندما تفوق البديل كليشي ايهيناتشو على شاي جيفن ومرر عرضية إلى الاسباني نوليتو الذي أودعها الشباك محرزا هدفه الأول في الدوري الانجليزي ثم أضاف هدفه الثاني والرابع لفريقه في الوقت الإضافي.