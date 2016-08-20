روما يكتسح شباك أودينيزي برباعية

سجل دييغو بيروتي هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقود فريقه روما لسحق ضيفه اودينيزي 4-صفر في افتتاح دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وفشل روما ثالث المسابقة الموسم الماضي في هز شباك ضيفه في الشوط الأول قبل أن يفتتح بيروتي التسجيل في الدقيقة 65 وضاعف النتيجة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 76.

وأضاف المهاجم البوسني ايدن جيكو الهدف الثالث قبل النهاية بست دقائق وبعدها بدقيقة واحدة أحرز الجناح المصري محمد صلاح هدفه الأول بالدوري هذا الموسم عندما سدد برأسه كرة ارتدت من حارس الضيوف ليتابعها بقدمه في الشباك من مدى قريب.

ويبدأ يوفنتوس بطل المسابقة في اخر خمسة مواسم مشوار الدفاع عن لقبه عندما يستضيف فيورنتينا في وقت لاحق اليوم.