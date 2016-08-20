زيدان سعيد بعودة رونالدو إلى تدريبات مدريد

لم يخف الفرنسي زين الذين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، سعادته ازاء معاودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته مع النادي الملكي.

وتدرب رونالدو بشكل منفرد عن زملائه في ظل سعيه للتعافي من اصابة المت به في اربطة ركبته اليسرى في نهائي كاس اوروبا 2016، والتي توج منتخب بلاده بلقبها على حساب فرنسا صاحبة الارض والضيافة 1-0 بعد التمديد.

ولم يعط المدرب "زيزو" موعدا محددا لعودة هداف الملكي مكتفيا بالقول "لا يمكنني ان احدد موعد عودة رونالدو إلى الملاعب".

وتابع المدير الفني الفرنسي قائلا: "من الجيد أن نرى رونالدو داخل المستطيل الاخضر. إنها اشارة جيدة. نرغب بعودته في أسرع وقت ممكن".

ويستهل ريال -حامل لقب دوري أبطال اوروبا والكاس السوبر الاسبانية- حملته في الدوري الاسباني بمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه ريال سوسييداد في اقليم الباسك الأحد، حيث سيفتقد نادي العاصمة الاسبانية لخدمات رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم ينزيمة الذي يتعافى بدوره من إصابة على مستوى الظهر.

وتحدث زيدان ازاء اصابة بنزيمة، وقال: "علينا التحلي بالرؤية حيال هذه المسائل. تحدثت مع كريم وهو يعرف اننا لا نرغب بان يصاب مجددا. نريده أن يكون جاهزا تماما".

ويشكل الظفر بلقب "الليغا" أولوية للمدرب زيدان بعد أربعة مواسم عجاف خصوصا ان عشاق الميرينغي لم يهضموا معانقة خمصيهم الازليين برشلونة واتليتيكو اللقب العتيد(برشلونة 2013، 2015 و2016 واتلتيكو 2014) رغم تواجد كم هائل من النجوم في كتيبة النادي الملكي.