غوارديولا: ما زال لدينا المزيد

بدا بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعيدا بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال الفوز 4-1 على مضيفه ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، لكنه أكد أن الفريق ما زال أمامه الكثير ليقدمه.

واحتفظ المدرب الاسباني بسجل مثالي مع فريقه الجديد بالفوز على سندرلاند في المباراة الافتتاحية للدوري وسحق ستيوا بوخارست 5-صفر الأسبوع الماضي.

وقد لا يكون سيتي في قمة مستواه لكنه نجح في الفوز بنتيجة كبيرة عبر تسجيل سيرجيو أجويرو لهدفين ومثلهما للبديل نوليتو.

وقال غوارديولا (45 عاما) لشبكة سكاي سبورتس: "انتقلنا إلى هنا (ملعب ستوك) وفزنا بالمباراة. أنا معجب حقا باللاعبين كأشخاص وبأدائهم".

وقال غوارديولا إنه بمجرد تأقلم اللاعبين مع طريقة لعبه فان الفريق سيقدم أداء افضل.

وأضاف: "قضينا شهرا واحدا سويا- وهناك فرصة للتطور للأفضل. من المؤسف أن تهتز شباكنا بهدف من ركلة جزاء مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني".

"قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وافتقدنا فقط اللمسة الأخيرة. ووصلنا إلى منطقة جزاء المنافس عدة مرات في موقف رجل لرجل".



وسيستضيف سيتي فريق سيتوا بوخارست الأربعاء المقبل، في إياب التصفيات النهائية لدوري الأبطال قبل أن يستضيف وست هام يونايتد الأحد المقبل.