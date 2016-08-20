إبراهيموفيتش يمنح اليونايتد الفوز على ساوثهامبتون

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني على حساب ضيفه ساوثمبتون بهدفين نظيفين لنجمه الجديد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 6 نقاط، اذ كان فاز في مباراته الاولى على بورنموث 3-1، وبقي ساوثمبتون على نقطته الوحيدة من تعادله مع واتفورد 1-1.



ودفع مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بلاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا المنتقل الاسبوع الماضي من يوفنتوس الايطالي في اغلى صفقة كروية في العالم بلغت 89 مليون جنيه استرليني (105 ملايين يورو).



ولم يخض بوغبا المباراة الاولى لفريقه بسبب الايقاف، لحصوله على بطاقتين صفراوين مع يوفنتوس في نهائي كأس ايطاليا، حيث انتقلت العقوبة من ايطاليا الى انكلترا.



وكان الدولي الفرنسي لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد لكنه تركه في 2012 لمصلحة يوفنتوس مقابل مبلغ زهيد.



ولم يتأخر بوغبا بالتأقلم مع اجواء الدوري الانكليزي مجددا فكانت له بعض الاختراقات والمحاولات خاصة في الشوط الثاني، وكان قريبا من التسجيل.



شهد الشوط الاول محاولات متبادلة من دون خطورة كبيرة مع افضلية لمانشستر.



وسنحت فرصة لساوثمبتون اثر كرة من الايرلندي شاين لونغ على يسار مرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا (26).



وبعد سلسلة تمريرات وصلت الكرة الى بوغبا فمررها من الجهة اليسرى الى واين روني حولها برأسه الى السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي تابعها خلفية قريبة من المرمى (29).



لكن زلاتان لم يتأخر كثيرا بالتسجيل حيث ارتقى لكرة رفعها روني من الجهة اليسرى للمرمى وتابعها برأسه بنجاح في الزاوية اليسرى البعيدة عن الحارس فرايزر فورستر (36).



وسار الفرنسي انطوني مارسيال بالكرة ثم سددها من الجهة اليسرى لكن فورستر ابعدها قبل ان يشتتها الدفاع.



وحصل مانشستر على ركلة جزاء اثر دفع الهولندي يوردي كلاسي للوك شو فسددها زلاتان واضعا الكرة بنجاح في اقصى الزاوية اليمنى للمرمى (52).



وهو الهدف الثالث لزلاتان في الدوري الانكليزي بعد ان سجل احد الاهداف الثلاثة لفريقه في المرحلة الاولى.



وكاد بوغبا يسجل هدفه الاول مع يونايتد حين ارتقى لكرة من ركلة ركنية نفذها الاسباني خوان ماتا لكنها علت العارضة بقليل (64).



واشرك مورينيو لاعب الفريق الجديد الارميني هنريك مخيتاريان بدلا من ماتا في ربع الساعة الاخير الذي حصل فيه اصحاب الارض على عدد من الفرص لكن النتيجة بقيت على حالها.



ويلعب السبت ستوك سيتي مع مانشستر سيتي، ووست بروميتش البيون مع ايفرتون، وواتفورد مع تشلسي، وتوتنهام مع كريستال بالاس، وسوانزي سيتي مع هال سيتي، وبيرنلي مع ليفربول، وليستر سيتي حامل اللقب مع ارسنال، والاحد سندرلاند مع ميدلزبره ووست هام مع بورنموث.