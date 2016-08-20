نيجيريا تحرز برونزية كرة القدم في أولمبياد ريو

فازت نيجيريا ببرونزية منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد ريو بفوزها 3-2 على هندوراس السبت.

وتابع عدد قليل من المشجعين في المدرجات انتفاضة متأخرة لهندوراس لم تكن كافية بعد تقدم نيجيريا 3-صفر خلال 56 دقيقة.

وافتتح صادق عمر التسجيل لنيجيريا بعد 34 دقيقة وعزز أمينو عمر التقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وعاد صادق عمر للتسجيل مجددا بعد سبع دقائق مستغلا تمريرة من القائد جون أوبي ميكل.

ومنح الهدف الثالث شعورا بالطمأنينة لنيجيريا، لكن هندوراس استفاقت متأخرا في محاولة لانتزاع أول ميدالية أولمبية لها في كرة القدم.

وقلص أنطوني لوزانو الفارق في الدقيقة 70 من ضربة رأس وقبل أربع دقائق من نهاية اللقاء أحرز مارسيلو بيريرا هدفا ثانيا.

لكن نيجيريا حافظت على تقدمها لتحرز أول ميدالية لها في ريو بينما ستلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد ألمانيا على الميدالية الذهبية في وقت لاحق اليوم.