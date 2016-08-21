أرسنال يعير مهاجمه كامبل إلى سبورتينغ البرتغالي

قال سبورتنغ لشبونة المنتمي للدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إنه تعاقد مع جويل كامبل مهاجم ارسنال الإنجليزي لموسم واحد على سبيل الإعارة.



ويمكن لكامبل (24 عاما) لاعب كوستاريكا الدولي - الذي سجل ثلاثة أهداف في 19 مباراة بالدوري مع ارسنال في الموسم الماضي - أن يلعب في أكثر من مركز في خط الهجوم.



وهذه هي الإعارة الخامسة لكامبل منذ انضمامه لارسنال بعد لوريان وريال بيتيس واولمبياكوس وفياريال.



ومن المتوقع أن يتعاقد ارسنال - الذي جمع نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري هذا الموسم - مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية في نهاية الشهر الحالي.