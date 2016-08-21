إسبانيا تودع الأولمبياد وغاسول بالميدالية البرونزية

ودعت إسبانيا أولمبياد ريو 2016 بميدالية برونزية بعدما حسمت مواجهة المركز الثالث في مسابقة كرة السلة للرجال بفوزها على أستراليا 89-88 بفضل رميتين حرتين قاتلتين في آخر 5 ثوان.

وبدت إسبانيا التي انتهى مشوارها في نصف النهائي على يد الولايات المتحدة حاملة اللقب وفشلت في بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخها، في طريقها لحسم المباراة منذ الشوط الأول بعدما تقدمت على أستراليا بفارق 12 نقطة 40-28 في آخر 12ر4 دقائق اثر سلة من باو غاسول.

لكن أستراليا التي كانت ثاني افضل منتخب في المسابقة بعد الولايات المتحدة حتى الدور نصف النهائي عندما حققت صربيا المفاجأة وأذلتها بفارق 26 نقطة، انتفضت وقاتلت بشراسة من اجل الحصول على ميداليتها الاولى في الالعاب حتى ادركت التعادل 85-85 في اخر 35 ثانية برمية حرة من المخضرم دانييل اندرسن الذي وضعها في المقدمة 86-85 في الرمية الحرة الثانية.

لكن غاسول انتزع خطأ ونجح في رميتيه الحرتين ليضع بلاده في المقدمة مجددا قبل ان ينجح العملاق ارون باينز بتسجيل سلة من داخل المنطقة الملونة فوق غاسول بالذات وذلك قبل 9 ثوان على النهاية.

واعتقد الاستراليون أن البرونزية اصبحت في جيبهم لكن سيرخيو رودريغيز انتزع خطأ في الثواني الخمس الاخيرة من صانع العاب سان انتونيو سبيرز باتي ميلز ونجح في الرميتين الحرتين ليضع بلاده في المقدمة 89-88، وحاولت استراليا وبعد وقت مستقطع ان تخطف الفوز لكن اندرسن فقد الكرة تحت ضغط كبير من الاسبان واهدر على بلاده فرصة الحصول على ميداليتها الاولمبية الاولى.

وودع غاسول، البالغ من العمر 36 عاما، الالعاب الاولمبية الرابعة والاخيرة له بافضل طريقة بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة، واضاف نيكو ميروتيتش 14 مع 7 متابعات وسيرخيو رودريغيز 11 نقطة، فيما كان ميلز، زميل غاسول الجديد في سان انتونيو، الافضل في صفوف استراليا بتسجيله 30 نقطة واضاف القائد اندرسن 15 لكن الاثنين لعبا دورا في السقوط القاتل لبلدهما.