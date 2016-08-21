المنتخب البرازيلي يتوج بذهبية الكرة الطائرة

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

تغلب المنتخب البرازيلي على عناد نظيره الإيطالي وانتزع فوزا غاليا 3 - صفر عليه يوم الأحد ليتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة الكرة الطائرة رجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو.

وقدم الفريقان البرازيلي والإيطالي مباراة قوية للغاية حسمها المنتخب البرازيلي لصالحه بنتائج أشواط 25 - 22 و28 - 26 و26 - 24 في حضور نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قاد المنتخب البرازيلي لذهبية كرة القدم السبت لكنه جلس اليوم في مقاعد المشجعين لتحفيز مواطنيه ومنتخب بلاده للكرة الطائرة.

واستعاد المنتخب البرازيلي اللقب الأولمبي الذي فاز به مرتين سابقتين، علما بأنه فاز به آخر مرة سابقة في 2004 فيما أحرز الميدالية الفضية في 2008 و2012 .

وفي المقابل ، ظل المنتخب الإيطالي بلا أي لقب أولمبي في هذه المسابقة علما بأنه توج بالبرونزية في أولمبياد 2012 وبالفضية في أولمبياد 2008 ببكين.

وقلب المنتخب الأمريكي تأخره بشوطين إلى فوز ثمين 3 - 2 على نظيره الروسي في وقت سابق اليوم ليتوج بالميدالية البرونزية للمسابقة.

وأحرز المنتخب الأمريكي المركز الثالث عن جدارة بعد فوزه على نظيره الروسي بنتائج أشواط 23 - 25 و21 - 25 و25 - 19 و25 - 19 و15 - 13 .

وبدا أن المنتخب الروسي في طريقه إلى الفوز بالميدالية البرونزية بعدما حسم نتيجة الشوطين الأول والثاني لصالحه ولكن منافسه الأمريكي كافح بقوة للعودة في المباراة وانتزع الفوز الثمين.

وخلال الشوط الأخير الفاصل ، كان الأداء متكافئا للغاية بين الفريقين ولكن المنتخب الأمريكي حسمه لصالحه في النهاية ليتوج بالبرونزية.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها المنتخب الأمريكي إحدى ميداليات المسابقة منذ فوزه بالذهبية في أولمبياد بكين 2008 فيما خرج المنتخب الروسي من المسابقة صفر اليدين علما بأنه توج بالذهبية في أولمبياد لندن 2012 .

