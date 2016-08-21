برافو في إنجلترا لإكمال انتقاله إلى سيتي

سمح برشلونة لحارسه الدولي كلاوديو برافو بترك تدريبات الفريق يوم الأحد والرحيل إلى إنجلترا لإكمال انتقاله نحو مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما اتفق الطرفان على رحيل التشيلي المخضرم.

وقال روبرت فرنانديز المدير الرياضي في النادي الكاتالوني عقب الفوز الكاسح على ريال بيتيس 6-2 السبت "توصلنا الى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي بشأن كلاوديو برافو. نحن ننتظر تطور الاحداث هذا الاسبوع. سنفتح الباب لرحيل كلاوديو فور توقيعنا مع حارس آخر".

وتابع "كنا نناقش تجديد عقده عندما وصل عرض سيتي واللاعب قال لنا انه يريد التفكير بهذا العرض".

وسيعتمد برشلونة في حال رحيل برافو على الحارس الالماني مارك-اندري تير شتيغن، كما انه يجري مفاوضات مع أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع حارسه الدولي ياسبر سيليسن.

ويرغب الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتعاقد مع برافو ليحل بدلا من الدولي جو هارت الذي لا يدخل ضمن خططه في الفريق اذ لم يشركه في المباراتين الاوليين من الدوري الممتاز ولا حتى في ذهاب الملحق المؤهل الى دوري ابطال اوروبا.

وفتح غوارديولا الباب قبل ايام امام رحيل هارت الذي قد ينتقل الى ايفرتون او اشبيلية الاسباني بعد ان كان الحارس الاساسي لسيتي في الاعوام الستة الماضية.

