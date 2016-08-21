وست هام يحقق فوزه الأول على ملعبه الجديد

تغلب وست هام يونايتد 1-صفر على بورنموث ليحقق فوزه الأول يوم الأحد في الدوري الانجليزي على ملعبه الجديد بفضل هدف من ميخائيل انطونيو قرب النهاية.



وهز كريستيان ستواني القادم من اوروجواي الشباك مرتين في الشوط الأول ليقود ميدلسبره للفوز خارج ملعبه 2-1 على سندرلاند.



وعاني وست هام لتقديم أداء جيد يستحق انتقاله إلى الملعب الذي استضاف اولمبياد لندن 2012 وانتظر حتى الدقيقة 85 ليهز شباك منافسه.



وقفز انطونيو عاليا ليضع الكرة داخل الشباك بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جوكان توري.



وافتقر فريق المدرب سلافان بيليتش الذي يغيب عنه اندريه ايو واندي كارول وديميتري باييه للإبداع حتى لعب بورنموث بعشرة لاعبين بعد طرد هاري ارتر في الدقيقة 78 لحصوله على إنذارين بعد عرقلة شيخ كوياتي.



وأدى الطرد إلى كسر مقاومة بورنموث. وكاد البديل جوناثان كاليري أن يسجل الهدف الثاني لوست هام لكنه سدد خارج الملعب.



وقال بيليتش "اللاعبون كانوا رائعين. لم تكن مباراة جيدة لكني لا أتوقع اللعب مثل البرازيل. لم أرد البقاء بلا نقاط حتى بعد مباراتين لأن الجماهير تبدأ في التساؤل. هل الملعب مناسب؟ الأمر مثل كرة الثلج (يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا)."



ويملك وست هام ثلاث نقاط بينما يتذيل بورنموث الترتيب بدون نقاط.



وفي وقت سابق انتزع ميدلزبره، العائد مجددا للدوري الانجليزي الممتاز انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه سندرلاند في المرحلة الثانية للبطولة.

وافتتح كريستيان ستواني التسجيل ميدلزبره في الدقيقة 13، قبل أن يعود نفس اللاعب لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأعاد سندرلاند المباراة إلى أجواء الإثارة مجددا في الشوط الثاني، بعدما سجل لاعبه باتريك فان أنهولت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.

وحاول سندرلاند إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى ليتلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة.

ورفع ميدلزبره رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط في المركز الخامس من تعادل وانتصار، فيما ظل رصيد سندرلاند خاليا من النقاط في المركز الثالث من القاع مؤقتا.