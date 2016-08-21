مدربان من منغوليا يخلعان ملابسهما احتجاجاً على الحكم

تجرد مدربان من منغوليا من ملابسهما وتركا أحذيتهما على الأرض احتجاجا على خسارة المصارع مانديكناران جانزوريج في نزال لحسم ميدالية برونزية أمام الأوزبكي اختيور نافروزوف في أولمبياد ريو بقرار الحكام يوم الأحد.



كان جانزوريج متقدما بسبع نقاط مقابل ست لكنه استهزأ من منافسه بالرقص حوله في آخر 18 ثانية وحمله أحد مدربيه احتفالا بالفوز.



لكن الحكام قرروا تغيير النتيجة إلى 7-7 وعاقبوا المصارع المنغولي لعدم مصافحة منافسه واحتسبوا نقطة لنافروزوف بعدما احتج مدربا جانزوريج على القرار.



وألجمت الصدمة جانزوريج بينما تقدم مدرباه نحو الحكام وقاما بخلع ملابسهما وأحذيتهما وتركاها أمامهم على الأرض.



ووسط صيحات الجماهير قام أحد المدربين بخلع بنطاله أمام الحكام.



وفي المقابل احتفل نافروزوف بطرح مدربه أرضا مثل حركات المصارعة وأدى صلاة شكر.

