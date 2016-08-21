مسؤول ينفي بيع ليفربول إلى شركة صينية

في أعقاب تقارير تحدثت عن قرب بيع حصة من أسهمه لمجموعة صينية، أكد مسؤول بارز في ليفربول الأحد أن الملاك الأمريكيين للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لا يخططون لبيعه.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع إنه لا توجد أي محادثات فعلية مع فينواي سبورتس غروب الأمريكية مالكة النادي وإن أحدا لم يتقدم بعرض للشراء.



وأوضح المسؤول أن ملاك النادي مستعدون للاستماع لأي جهة تهتم بالاستثمار في النادي وإنهم فقط سيتعاونون مع الشركاء المناسبين.



وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن ملاك ليفربول استعانوا بخدمات بنك استثماري لتقديم المشورة حول بيع محتمل لحصة من أسهم النادي لمجموعة صينية.