البرازيل تحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو

حقق المنتخب البرازيلي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركاته في مسابقة كرة القدم، بعد تغلبه على ألمانيا بركلات الترجيح 5-4 في نهائي النسخة الحالية التي تستضيفها البرازيل في ريو دي جنيرو.

وكانت الأشواط الأصلية والإضافية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ليحسم منتخب السيلساو المباراة بعد اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

وبذلك يثأر المنتخب البرازيلي من نظيره الألماني الذي أنزل به هزيمة قاسية بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل.

كما نجح نيمار ورفاقه في فك النحس الذي لازم البرازيل في الدورات الأولمبية، حيث سبق أن خسرت ثلاث نهائيات، الأول كان أمام فرنسا عام 1984، والثاني بعدها بأربع سنوات على يد الاتحاد السوفييتي، والثالث كان نهائي النسخة الماضية في لندن 2012 أمام المكسيك.