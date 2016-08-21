"رأس ثور" في مباراة كأس ألمانيا

المصدر: دريدسن - د ب أ

تفاقمت العداوة بين جماهير فريقي دينامو دريسدن ولايبزج الألمانيين لكرة القدم بعدما هربت جماهير دريسدن رأس ثور لداخل ملعبهم، وألقوا به خارج خط الملعب مباشرة، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية الأحد.

ونشرت جريدة "بيلد ام سونتاج" صورة للشيء الدموي وهو ملقى على الأرض، ويبدو أن الجماهير ألقت رأس الثور فيما يعتقد أنه تصرف رمزي ضد شركة مشروبات الطاقة الشهيرة الراعية للايبزج.

وحدثت تلك الواقعة خلال المباراة التي جمعتهما بكأس ألمانيا أمس السبت، عندما تغلب دريسدن على لايبزج 5-4 بضربات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ولم يتم معرفة كيف تمكن الجناة من تهريب الكائن الضخم في مباراة كانت تشهد إجراءات أمنية شديدة، نظرا للتوتر والعداوة بين جماهير الفريقين.

وفي رد فعل مبدئي، وصف رئيس نادي لايبزج أوليفر مينتسلاف واقعة رأس الثور بأنها "لا طعم لها"، ودليل على الحملة المبتذلة المنظمة ضد النادي.

وكان يشير إلى النقاد الذين رأوا صعود لايبزج السريع في نظام الدوري الألماني بعدما اشترته الشركة النمساوية.