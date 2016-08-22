ألاردايس يدعم هارت رغم تجاهل غوارديولا

أكد سام ألاردايس مدرب منتخب انجلترا بقاء الحارس الدولي جو هارت في تشكيلته برغم تخلي مانشستر سيتي عنه، بعدما أبقاه المدرب الجديد بيب غوارديولا على دكة البدلاء في المباريات الماضية.

وقال ألاردايس في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "سكاي سبورت": بالنسبة إلى اختيار جو، فإنه سيكون في تشكيلة المنتخب بالتأكيد".

ويأتي تأكيد مدرب إنجلترا بعدما بات هارت في طريقه إلى مغادرة مانشستر سيتي الذي كان حارسه الأساسي في الأعوام الماضية، لكن المدرب الجديد للفريق الاسباني بيب غوارديولا يفضل التشيلي كلاوديو برافو عليه، علما بأن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع برشلونة لضم برافو.



وسبق لكلاً من إيفرتون وأشبيلية الإسباني الإعلان عن اهتمامهما بضم الحارس الدولي إلى صفوفهما خلال فترة الانتثالات الصيفية.