ألافيس يتعملق أمام أتليتكو ويجبره على التعادل

فجر ألافيس العائد مجدداً إلى الدوري الإسباني أكبر مفاجآت الجولة الأولى عندما عطل أتليتكو مدريد على ملعبه في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة لا متناهية عندما سجل كيفن غاميرو هدف أتليتكو من ركلة جزاء إلا أن مانو غارسيا قائد ألافيس أحرز هدف التعادل القاتل.

وبينما كان باتشيكو حارس الفريق الصاعد نجم المباراة، بقي يان أوبلاك حارس المضيف دون تلقي أي هجمات، وسدد يانيك كاراسكو كرة خطيرة أصطدمت بالقائم، وأهدر غاميرو أكثر من فرصة لتقدم فريقه

ودفع دييغو سيميوني بأوراقه الهجومية كاملة عندما أدخل توريس وأنخيل كوريا، لكن الخطر أتى من المدافعين غودين وفيليبي لويس الذان هددا مرمى ألافيس، قبل أن يتصدى القائم لكرة فرناندو توريس الذي دخل بديلاً.

وفي الوقت بدل الضائع سقط توريس داخل منطقة الجزاء، وحول غاميرو ضربة الجزاء إلى هدف، لكن غارسيا سدد كرة بعد دقيقتين سكنت المرمى وأنهت المباراة بالتعادل.

