أميركا تحتفظ بذهبية السلة للمرة الثالة على التوالي

كرس المنتخب الاميركي هيمنته على مسابقة كرة السلة للرجال واحرز ذهبيته الثالثة على التوالي والخامسة عشرة من أصل 18 مشاركة، وذلك بتجديد فوزه على نظيره الصربي بعد اكتساحه في النهائي 96-66 الاحد في اليوم الاخير من اولمبياد ريو 2016.



ويدين الاميركيون بتتويجهم الجديد الى كيفن دورانت اذ تعملق اللاعب الجديد لغولدن ستايت ووريرز بتسجيله 30 نقطة في ثلاثة ارباع، بينها 24 في الشوط الاول، ليلعب دورا اساسيا بحرمان المنتخب الصربي من تحقيق ثأر عمره 24 عاما واكتفى بفضيته الثاني.