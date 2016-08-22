برشلونة يمنح نيمار عطلة بعد تحقيق الذهبية

قرر لويس إنريكي مدرب برشلونة منح البرازيلي نيمار عطلة حتى مطلع سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو "ريو 2016"، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأسبانية.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية في نسختها الإلكترونية: "في لفتة تعبر عن الامتنان للاعب، قرر لويس انريكي منحه رخصة للبقاء في البرازيل، حيث لن ينتظم في صفوف برشلونة هذا الأسبوع".



وكان من المقرر أن ينضم نيمار ورافينيا إلى صفوف برشلونة يوم الأربعاء، ولكن مدرب الفريق الكتالوني منح المهاجم البرازيلي فسحة من الوقت للبقاء في البرازيل.



وأضافت الصحيفة الأسبانية، قائلة: "يتعين على نيمار الانضمام مجددا للمنتخب البرازيلي في الأسبوع المقبل للعب مباراتين رسميتين".



وتخوض البرازيل مباراتين أمام الإكوادور وكولومبيا في الأول والسادس من سبتمبر المقبل على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.



واعتذر نيمار، الذي قاد البرازيل لحصد الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى لها خلال ريو 2016، عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا (المئوية) في يونيو الماضي من أجل المشاركة في الدورة الأولمبية.



وانطلق الدوري الأسباني يوم الجمعة الماضي، وحقق برشلونة فوزا كاسحا في أول مباراة له في المسابقة أمام ريال بيتيس بنتيجة 6-2.

