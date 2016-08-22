خوليت يوافق على العمل مع منتخب هولندا

قالت وسائل إعلام هولندية يوم الاثنين إن رود خوليت وافق على الانضمام للطاقم الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم استجابة لطلب من المدرب داني بليند.



وأضافت تقارير إعلامية أن خوليت الذي خاض 66 مباراة دولية لبلاده وفاز مع منتخب هولندا كلاعب ببطولة أوروبا في 1988 يتوقع أن يوقع عقدا مع الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية للعمل مع المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وينضم خوليت للطاقم التدريبي لهولندا خلفا لمواطنه ديك أدفوكات مساعد بليند السابق والذي استقال بصورة مفاجئة في الأسبوع الماضي ليتولى تدريب فناربخشه التركي.



ونقلت وسائل إعلام هولندية عن خوليت قوله "سألني بليند إن كنت مهتما بلعب دور مع الفريق وأكد لي أن بوسعي مساعدة الطاقم الفني والفريق."



وأضاف اللاعب السابق "سيمنحني بليند دورا حرا في التدريب وقيادة الفريق خلال المباريات لتحقيق صالح الفريق لكن المدرب بكل تأكيد يبقى المسؤول الأول عن المنتخب."



وسبق لخوليت (53 عاما) والذي يعمل معلقا تلفزيونيا تدريب فرق تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وفينوورد وهو اسم كبير على مستوى الكرة الهولندية.



