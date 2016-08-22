ريال مدريد يبدأ مشواره باكتساح ريال سوسيداد

استهل ريال مدريد مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الأسباني لكرة القدم بالفوز 3 - صفر على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأولى للمسابقة يوم الأحد، والتي شهدت أيضا فوز سبورتنغ خيخون 2 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو.



وتحدى الريال الغيابات العديدة لعدد من عناصره الأساسية خلال اللقاء مثل كريستيانو رونالدو وبيبي وكريم بنزيمه وحارس المرمى كيلور نافاس للإصابة، وكذلك لوكا مودريتش الموقوف لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في آخر مباريات البطولة الموسم الماضي، ليبرهن على جاهزيته التامة لتحقيق حلمه في استعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2011-2012.



وعلى ملعب أنويتا (معقل سوسييداد) افتتح النجم الويلزي غاريث بيل أهداف الفريق الملكي في المسابقة هذا الموسم، بعدما سجل الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية، فيما تكفل اللاعب الشاب ماركو أسينسيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40.



وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف بيل الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني.



وحافظ ريال مدريد، المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي مؤخرا، على تفوقه على ريال سوسييداد خلال مواجهاتهما المباشرة في الآونة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي على الفريق الباسكي الذي لم يفز على الريال منذ 31 أغسطس عام 2014.



من جانبه، حقق سبورتنغ خيخون فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو في وقت سابق من يوم الأحد .



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح دوخي كلوب التسجيل لخيخون في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله فيكتور رودريجيز الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.



وأضاع إيسما لوبيز فرصة تعزيز النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء احتسبت لخيخون في الدقيقة 61.



وكثف بلباو من هجماته خلال الوقت المتبقي من المباراة، بحثا عن تقليص الفارق، ليسجل بورخا فيجيرا هدف الشرف للفريق الباسكي قبل النهاية باربع دقائق.