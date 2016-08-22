زيدان يشيد بلاعبيه بعد تجاوز عقبة سوسيداد

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد سعادته البالغة لفوز فريقه الثمين والمستحق 3 - صفر على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأولى للمسابقة يوم الأحد.

وأشاد زيدان بالمجهود الكبير الذي بذله لاعبوه خلال اللقاء، لاسيما النجم الويلزي جاريث بيل الذي سجل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنويتا (معقل سوسييداد).

وقال زيدان عقب المباراة "لقد بذل جميع اللاعبين جهدا كبيرا اليوم. هاجمنا ودافعنا كما ينبغي، وقدمنا عرضا جماعيا رائعا ".

وأثنى زيدان على المستوى الذي ظهر عليه بيل، حيث قال "لقد أبلغني أن هذا الموسم هاما للغاية بالنسبة له"، متابعا "كان بيل رائعا هذه الليلة وبدا قويا للغاية وإيجابيا".

وتحدى الريال الغيابات العديدة لمجموعة من عناصره الأساسية خلال اللقاء مثل كريستيانو رونالدو وبيبي وكريم بنزيمه وحارس المرمى كيلور نافاس للإصابة، وكذلك لوكا مودريتش الموقوف لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في آخر مباريات البطولة الموسم الماضي، ليبرهن على جاهزيته التامة لتحقيق حلمه في استعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2011 – 2012.

وحافظ ريال مدريد، المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي مؤخرا، على تفوقه على ريال سوسييداد خلال مواجهاتهما المباشرة في الآونة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي على الفريق الباسكي الذي لم يفز على الريال منذ 31 أغسطس عام 2014.

