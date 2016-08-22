موظف في أرسنال يستقيل لدعم ميزانية فريقه في الانتقالات

قدم موظف في نادي أرسنال استقالته من وظيفته احتجاجاً على تصريحات أرسين فينغر مدرب الفريق الذي أعاد المستوى السيئ وسوق الانتقالات الضعيف بالنسبة للنادي اللندني إلى وجود 600 موظف يجب أن تُدفع رواتبهم.

وقال الموظف الذي نشر رسالة استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أنا مشجع لأرسنال، واستمتعت كثيراً بفترة العامين التي قضيتها أخدم هذا النادي، لكني قررت الرحيل عقب تصريحات السيد فينغر بعد التعادل السلبي مع ليستر والذي قال فيه بأن النادي مجبر على دفع رواتب 600 موظف وهو الأمر الذي حد من نشاط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، قبل ما يقارب أسبوع على إغلاقه.

وزاد الموظف: أعمل مقابل 7 جنيهات أسترلينية في الساعة، وعملي يدوم 37 ساعة أسبوعياً، مما يعني أن راتبي الأسبوعي 270 جنيهاً، وإذا ضربنا ذلك بـ52 أسبوعاً، فهذا يعني أني أتقاضى 14 ألف جنيه أسترليني من النادي سنوياً، وهو أقل بعشرات المرات مما يتقاضاه ثيو والكوت.

وختم: ولأني لا أريد أن أكون عقبة في طريق النادي الذي أحبه، فأنا أتقدم باستقالتي من النادي، حتى يصبح لدى السيد فينغر بعض المال لشراء لاعب جديد، بعدما تقلص عدد الموظفين في النادي إلى 599.

ولم يضم أرسنال سوى السويسري غرانيت تشاكا، والياباني تاكوما أسانو، بينما يطالب الجمهور بلاعبين مثل رياض محرز و إلكاسندر لاكزيت مهاجم ليون الفرنسي والألماني شوكدران موستافي مدافع فالنسيا الإسباني.



