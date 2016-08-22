قطار انتصارات باريس سان جيرمان يواصل المسير

المصدر: باريس - د ب أ

واصل أولمبيك مارسيليا بدايته المهتزة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، إثر خسارته 1 - 2 أمام مضيفه جانجون في المرحلة الثانية للمسابقة يوم الأحد.

في المقابل، حقق باريس سان جيرمان (حامل اللقب) انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه 3 - صفر على ضيفه ميتز، فيما تغلب سانت اتيان 3 - 1 على ضيفه مونبيلييه.

وتقدم جانجون بهدف مبكر حمل توقيع يانيس ساليبور في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف زميله جيريمي سوربون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وتكفل فلوران توفين بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لمارسيليا في الدقيقة 79.

ورفع جانجون رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، تغلب سان جيرمان على ضيفه ميتز 3- صفر.

وسجل لوكاس مورا الهدف الأول لسان جيرمان في الدقيقة 52، فيما أضاف لافين كورزاوا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف جوناثان ريفيريز لاعب ميتز هدفا بالخطأ في مرماه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليون (المتصدر)، وتوقف رصيد ميتز عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

من جانبه، قلب سانت اتيان تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه مونبيلييه، إلى فوز ثمين ومستحق 3 - 1، ليحقق انتصاره الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مونبيلييه بهدف نظيف جاء عبر لاعبه ستيف موني في الدقيقة 23، قبل أن ينتفض سانت اتيان في الشوط الثاني الذي أحرز خلاله ثلاثة أهداف عن طريق كيفن موني باكي وديلان سان لويس وروبيرت بيريتش في الدقائق 47 و50 و85.

ورفع سانت اتيان رصيده بهذا الانتصار إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام مونبيلييه، صاحب المركز الرابع عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.