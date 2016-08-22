مارسيلو يعود إلى قائمة البرازيل بعد غياب طويل

المصدر: برازيليا - د ب أ

عاد مارسيلو ظهير ريال مدريد الأسباني لصفوف المنتخب البرازيلي بعد غياب استمر نحو عام في أول قائمة يختارها تيتي، مدرب البرازيل الجديد.

وضمت القائمة اسم مارسيلو الذي غاب عن صفوف السامبا منذ اكتوبر 2015 حيث لم يتم استدعاؤه لصفوف الفريق تحت قيادة المدرب السابق كارلوس دونجا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: أليسون (روما)، جروهي (جريميو)، ويفرتون (اتلتيكو باراناينسي).

خط الدفاع: جيل (شاندونج لونينج)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، ميراندا (انتر ميلان)، رودريجو كايو (ساو باولو)، داني ألفيش (يوفنتوس)، فاجنر (كورينثيانز)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد) ومارسيلو (ريال مدريد).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، جوليانو (زينيت)، لوكاس ليما (سانتوس)، باولينيو (غوانزو)، فيليب كوتينيو (ليفربول)، رافاييل كاريوكا (اتلتيكو مينيرو)، ريناتو أوغوستو (بكين جوان) ويليان (تشيلسي).

خط الهجوم: جابرييل باربوسا (سانتوس)، جابرييل خيسوس (بالميراس)، نيمار (برشلونة)، تايسون (شاختار دونيتسك).

