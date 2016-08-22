مانشستر سيتي يستعد لإعلان تأهله إلى دور المجموعات

يستعد فريقا مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ لتعزيز تواجد الفرق الإنجليزية والألمانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واقترب الفريقان من الصعود لدور المجموعات بعد أن حققا الفوز في مباراتي الذهاب ، وهو نفس حال فريقا مونكاو وليجيا وراسو.

وسجل سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي تغلب فيها مانشستر سيتي على ستيوا بوخاريست 5 -صفر كما سجل هدفين آخرين خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ستوك سيتي 4 - 1 يوم السبت في الدوري الإنجليزي والتي كانت آخر استعدادات فريق السيتي لمباراة الأربعاء.

وسيقوم جوسيب غوارديولا المدير الفني للسيتي بإراحة عدد من اللاعبين ولكن لا يعتقد أن يحرس جو هارت مرمى السيتي. وارتبط اسم هارت في وسائل الإعلان البريطانية بالرحيل إلى إيفرتون بينما يتوقع أن يحسم السيتي تعاقده مع كلاوديو برافو حارس برشلونة خلال هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "ميرور " تصريحات لغوارديولا قال فيها :" سنقوم بتغيير بعض الأمور".

وأضاف :" سأجلس مع المسؤولين هنا وأرى أي من اللاعبين يحتاج لتدريبات أكثر من اللعب. سنرى ايضا أي من اللاعبين يمكنه اللعب لأكثر وقت. ولكننا لسنا هنا للحصول على المتعة. نحن هن من أجل الفوز بالمباراة ، لنكون جادين ومستعدين".

وتغلب مونشنجلادباخ على يونج بويز السويسري 3 - 1 في مباراة الذهاب ، ويأملون الإنضمام للفرق الألمانية (باين ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن) في دور المجموعات.

وكافح جلادباخ للفوز على فريق دروشتيرسن أسل (أحد أندية الدرجة الرابعة) 1 - صفر في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم السبت ولكنهم واثقون من قدرتهم على إنهاء المهمة والتأهل لدور المجموعات يوم الأربعاء للموسم الثاني على التوالي.

وقال جوليان كورب الذي سجل هدف فوز جلادباخ يوم السبت للموقع الرسمي للنادي على الانترنت :"نريد ان نكمل الخطوة ونصعد لدور المجموعات في ظل دعم جماهيرنا".

وتقام مباراتان غدا الثلاثاء، حيث يستضيف موناكو نظيره فياريال الأسباني علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز موناكو2 -1 ، كما يستضيف ليجيا وارسوا نظيره دوندالك الإيرلندي علما بان الفريق البولندي فاز بمباراة الذهاب 2 -صفر.

ويريد فريق سيلتيك الإسكتلندي الإستفادة من الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين بعد الفوز الذي حققه الفريق على سانت جونستون في الدوري الإسكتلندي 4 -2 يوم السبت عندما يواجه الفريق الإسرائيلي هابوعيل بئر السبع ،علما بأن الفريق الإسكتلندي فاز في مباراة الذهاب التي اقيمت على أرضه 5 -2.

ولن يتساهل فريق سيلتيك، الذي يدربه بريندان رودجرز مع الفريق الإسرائيلي رغم تفوقه بثلاثة أهداف وفقا لما قاله كريس ديفيز مساعد المدرب.

وقال دافيز للموقع الرسمي للنادي :" كنا واضحين تماما مع اللاعبين. اللاعبون في حالة تركيز جيدة وبالامس كانت لدينا فرصة لإراحة بعضهم ولكننا لم نفضل ذلك. اخترنا ان نبقيهم، للفوز بالمباراة والحفاظ على عقلية ومسيرة الإنتصارات".

وقال دافيز ان هابويل تم دراسته وتم دراسة مباراة الذهاب بالتفاصيل و"لدينا خطة حول كيفية سير المباراة المقبلة وكيفية الخروج منها بنتيجة إيجابية".

ويلتقي فريق لودوجوريتس رازجراد البلغاري مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي غدا أيضا ، علما بأن الفريق فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ، بينما يسعى فريق كوبنهاجن الدنماركي للحفاظ على تفوقه في مباراة الذهاب 1 - صفر عندما يواجه فريق أبويل نيقوصيا القبرصي يوم الأربعاء.

وتبدو بقية المواجهات معلقة حيث يلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء علما بان مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال انتهت بالتعادل 1 - 1 ، فيما يلتقي فريق روستوف الروسي مع أياكس الهولندي يوم الأربعاء وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 -1 ويلتقي أيضا في ذات اليوم فريق سالزبورج النمساوي مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي علما بان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 - .1

يذكر أن قرعة دور المجموعات تقام يوم الخميس المقبل بموناكو.

