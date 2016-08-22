يورغن كلوب يطلب من لاعبيه التزام الهدوء

طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبيه "بالتزام الهدوء" وألا يتوقعوا تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية في مواجهة بيرتون البيون يوم الثلاثاء في اطار سعي فريقه للتعافي سريعا من الهزيمة 2-صفر أمام بيرنلي.



وبعد الحماس الذي شعر به المشجعون بعد فوز ليفربول على ارسنال في مستهل مشوارهما بالدوري هذا الموسم ساورهم القلق بعد الهزيمة أمام بيرنلي في مباراة لم ينجح فيها الفريق في تسجيل أي هدف رغم أن نسبة استحواذه على الكرة بلغت 81 في المئة.



ويحل ليفربول ضيفا على بيرتون المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي في كأس رابطة المحترفين وهي المسابقة التي فاز بها ثماني مرات وهو رقم قياسي ولكنه يشارك في أدوار مبكرة لأنه أخفق في التأهل للمنافسات الأوروبية هذا الموسم.



وقال كلوب - الذي خسر فريقه الموسم الماضي نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في ويمبلي – "بالطبع نحترم المنافس.. لذا فإن الوقت ليس مناسبا ‬‬لاراحة اللاعبين. لن نجري سبعة أو ثمانية تغييرات."



وأضاف "يجب أن نظهر رغبتنا في المشاركة في هذه المنافسة. الأمر متعلق باحترام اللعبة والعمل الجاد."



ومنح ليفربول أفضلية اقامة المباراة على أرضه لمنافسه - في أول مواجهة بينهما - لاستمرار أعمال الانشاءات في ملعبه انفيلد ليخوض ثالث مباراة على التوالي خارج قواعده.



وقال كلوب إنه لم يتعاف من هزيمة يوم السبت ولكنه يتطلع لرد فعل فوري من اللاعبين.



وأضاف "يجب علينا أن نكون أفضل. خسرت بعض المباريات في حياتي.. وأتقبل أنني سأتعرض للهزيمة في مباريات أخرى في المستقبل. خسارة مباراة أمر وارد. المباراة الأولى (أمام أرسنال) كانت جيدة.. بخلاف الثانية. لذا فما هي حقيقة الوضع الان؟"



وتابع "لا أحد يريد الدرس الذي لقنه لنا بيرنلي.. ولكنه أمر واقع والان يجب علينا أن نستخدم ذلك ونجد سبيلنا للفوز. يجب علينا التحلي بالهدوء. عملي هو الوصول إلى منطقة الجزاء وما حولها من خلال التحركات. ولكن بعدها يجب علينا استغلال مهاراتنا."



وبعد هزيمة يوم السبت تعالت أصوات بعض المشجعين بالمطالبة بتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي تنتهي في 31 اغسطس الجاري ولكن مدرب ليفربول - الذي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال الصيف الجاري - رفض الكشف عن نواياه.



وأضاف "يجب علينا النظر في تلك الأمور بغض النظر عن النتيجة. كل شيء وارد حتى 31 اغسطس. ولكننا لا نشعر أننا لا نستطيع الاكتفاء باللاعبين الحاليين. التعاقد مع لاعبين جدد ليس هو الأمر الأساسي الذي يتعين علينا القيام به."

