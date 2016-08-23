باوزا: الأرجنتين لن تعتمد على ميسي

أكد إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن دوافع اللاعب ليونيل ميسي لحصد لقب مع الأرجنتين أصبحت أكبر بعد أن خسر المباريات النهائية الأخيرة.

وقال باوزا في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التلفزيونية الأرجنتينية: "ميسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنتخب، إنه موطنه، لقد رأيت الرغبة الكبيرة، التي تتملكه من أجل الفوز بشيء مع الأرجنتين، الإحباط الناجم عن خسارته النهائيات الماضية زاد من دوافعه".

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعد نهائي بطولة كوبا أمريكا (المئوية) الأخيرة، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أضيفت إلى رصيد إخفاقات المنتخب الأرجنتيني في المباريات النهائية للبطولات الكبرى، مثل نهائي كوبا أمريكا 2015 أمام تشيلي ونهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

بيد أن نجم برشلونة عدل عن قراره وأكد قبل أسابيع أنه سيستمر في اللعب بقميص منتخب الأرجنتين لأنه يحب بلاده كثيرا، على حد قوله.

وظهر ميسي بمستوى طيب في أولى مباريات برشلونة في الدوري الأسباني أول أمس الأحد وسجل هدفين في المباراة، التي فاز فيها النادي الكتالوني 6 - 2 على ريال بيتيس.

وأضاف باوزا: " أرى أن ميسي ينتمي بشدة للمنتخب وملتصق به، لقد شعرت بالراحة لذلك".

وأشار باوزا إلى حاجة المنتخب الأرجنتيني إلى عدم الاعتماد على ميسي بشكل كامل، وقال: "فكرتنا تتركز في أن نعمل على منح ميسي فرصة للتحرك بشكل جيد وأن نتيح له العديد من الخيارات، ولذلك سنسعى إلى دفع الفريق لمساعدته، نحتاج إلى عدم الاعتماد على ميسي بشكل كامل".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيعود إلى استكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا في الأول من سبتمبر المقبل، عندما يستقبل منتخب أوروجواي على ملعبه ثم يخرج لملاقاة نظيره الفنزويلي في السادس من الشهر نفسه.

