شورله يسقط في ظهوره الأول مع دورتموند

تعرض الدولي الالماني أندريه شورله لاصابة في باكورة مشاركته مع بوروسيا دورتموند أمام أينتراخت تريير ضمن الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا.

وخاض شورله، صاحب التمريرة الحاسمة إلى زميله ماريو غوتزه في نهائي كاس العالم 2014 امام الارجنتين (1-0 لصالح ألمانيا بعد التمديد)، مباراته الأولى بقميص ناديه الجديد بوروسيا دورتموند خلال الفوز الصريح 3-صفر امام مضيفهم المنتمي للدرجة الرابعة.

وسجل الياباني شينجي كاغاوا ثنائية لصالح ابناء مقاطعة الرور، فيما دون شورله اسمه على لائحة المسجلين حاصدا الهدف الثالث قبل أن يلتحم مع حارس الفريق المحلي كريس كيلمان ويتهاوى ارضا في الدقيقة 53.

وسارع الطاقم الطبي لدروتموند إلى مد الجناح الدولي الالماني بالاوكسجين وتقطيب جرحه البالغ في الذقن، ما اضطرهم لاجراء أربع قطب لوقف النزيف.

وذكر شورله، الذي كلف انتقاله خزينة دورتموند 30 مليون يورو قادما من مواطنه فولسبورغ إلى قناة أي آر دي الالمانية "كان جرحا بالغا. ما اضطر الاطباء لاجراء أربع قطب. لم اشهد شيئا مماثلا في حياتي. خضت باكورة مبارياتي مع دورتموند وتعرضت لاصابة حيث لم أقو على المشي".

ويامل دورتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، ان يستعيد شورله عافيته سريعا خصوصا وان الفريق يستهل حمله في البوندسليغا بمواجهة ضيفه ماينز السبت القادم، امام نحو 80 الف متفرج ستغص بهم مدرجات سيغنال ايدونا بارك، والامل يحدو ابناء الرور بحرمان خصمهم الأزلي بايرن ميونيخ من معانقة لقبه الخامس على التوالي في الدوري المحلي.

