غوارديولا لأغويرو: اظهر.. إيهيناتشو سيأخذ خانتك

حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه سيرجيو أغويرو على مساعدة الفريق على إبقاء الضغط على المنافسين وعدم "الاختفاء" عندما لا تكون الكرة في حوزة سيتي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفين في فوز سيتي 4-1 على ستوك سيتي يوم السبت الماضي ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى ستة أهداف في كافة المسابقات.

وقال المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ إن أغويرو يجب أن يساعد بقية أفراد الفريق باشتراكه في كل كرة.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "ليس من الكافي أن يستقبل الكرة من زملائه في الفريق. يجب عليه مساعدتهم بالضغط أولا مع العدو كثيرا ومساعدتنا من خلال الكثير من التحرك."

وأضاف "لا يمكن أن توصف بالذكاء عندما تختفي أثناء فقدنا للكرة. هذا مستحيل.

"هو يقوم بهذا حتى الآن. عندما يحدث ما أقول به فإنك تكون قد شاركت في المهام الدفاعية والهجومية."

وامتدح غوارديولا مهاجمه الشاب كليشي ايهيناتشو الذي حل بديلا واثبت قدراته بالمساهمة في صناعة ثالث ورابع أهداف فريقه أمام ستوك.

وقال غوارديولا "انه (ايهيناتشو) مستعد دوما. سنحتاج إليه. لا يمكن لسيرجيو ان يلعب طوال الموسم وسيشارك كيلي بالتأكيد.

"لا يمكن ان نحقق أي شيء بواسطة 11 أو 12 لاعبا فقط".