فنتورا يتطلع إلى خفض معدل أعمار لاعبي إيطاليا

كشف جيامبييرو فنتورا المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي إنه يتطلع لاتاحة مزيد من الفرص للاعبين الشبان في الفريق الذي ارتفعت أعمار عناصره ونصب عينيه كأس العالم 2018.



وتتراوح أعمار اللاعبين الأساسيين في الدفاع وهم ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني واندريا بارزالي بين 29 و35 عاما بينما قال الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (38 عاما) إنه ينوي الاعتزال بعد كأس العالم الذي يقام في روسيا بعد عامين.



وأبلغ فنتورا الصحفيين يوم الثلاثاء "أرغب في الدفع بلاعبين اثنين أو ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما ليكون لدينا مجموعة من اللاعبين المستعدين للانضمام إلى الفريق في غضون عامين."



وأضاف المدرب (68 عاما) - الذي تولى المسؤولية خلفا لانطونيو كونتي الذي ترك منصبه ليصبح مدربا لتشيلسي الإنجليزي - أنه سيختار بعض اللاعبين من منتخب الشباب تحت 21 عاما في التشكيلة استعدادا لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم في الخامس من سبتمبر المقبل.



وتلعب إيطاليا في المجموعة السابعة من التصفيات التي تضم كذلك اسبانيا والبانيا ومقدونيا وليختنشتاين.



وقال مدرب تورينو السابق إنه ينطلق من قواعد راسخة بفضل العمل الذي قام به كونتي الذي قاد المنتخب الايطالي لدور الثمانية ببطولة اوروبا التي أقيمت في فرنسا.



وأضاف "نبدأ من موقع مميز.. بينما كان على (كونتي) وضع غالبية الأسس. الان يمكنني أن أكرس 80 في المئة من اهتمامي للتفاصيل و20 في المئة للتنظيم."

