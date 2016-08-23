محكمة كاس تحرم روسيا من المشاركة في "البارالمبية"

أكدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في بيان لها يوم الثلاثاء أن روسيا لا يحق لها المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو بعد رفض استئنافها ضد عقوبة الحظر الشامل لمشاركتها.

وحظرت اللجنة البارالمبية الدولية في السابع من آب/اغسطس الجاري كليا مشاركة روسيا في دورة الألعاب البارالمبية (اولمبياد المعاقين) التي ستقام بريو دي جانيرو في الفترة من السابع وحتى 18 أيلول/سبتمبر المقبل بسبب فضيحة تفشي ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس وتحت رعاية جهات حكومية.

وأشار البيان "هيئة كاس المسئولة عن هذه الأمر توصلت إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية لم تنتهك أي قاعدة إجرائية في التعامل مع الاجراءات الانضباطية التي أدت في النهاية إلى إيقاف الفريق الروسي وأن قرار حظر مشاركة الفريق الروسي تم اتخاذه بالتوافق مع لوائح للجنة البارالمبية الدولية ويتناسب مع الظروف القائمة".

وأوضحت كاس "أن اللجنة أيضا لاحظت أن روسيا لم تقدم أي دليل يناقض الحقائق التي استند عليها قرار اللجنة البارالمبية الدولية".

وانتقد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) العقوبة الشاملة ضد روسيا في دورة الألعاب البارلمبية مؤكدا أنه تجني على الرياضيين الذين يتمتعون بالنزاهة.

وردت اللجنة البارالمبية الدولية على قرار كاس بالقول "نشعر بارتياح شديد" لرفض كاس استئناف روسيا.

وأشار فيليب كرافن رئيس اللجنة البارالمبية الدولية "قرار اليوم يؤكد إيماننا القوي بأن المنشطات ليس لها اي مكان في الرياضة البارالمبية، ويزيد من تحسين قدرتنا على ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص لجميع الرياضيين البارلمبيين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "رغم سعادتنا بالقرار، فإنه ليس يوم للاحتفال ولدينا تعاطف هائل مع الرياضيين الروس الذين سيغيبون عن دورة الألعاب البارالمبية ، ونأمل أن يكون هذا القرار محفزا للتغيير في روسيا. "

وأكد دميتري سفيشيف رئيس اللجنة الرياضية والثقافية والشباب بالبرلمان الروسي أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أظهرت وقاحة لا مثيل لها، برفضها الطعن المقدم من قبل اللجنة البارالمبية الروسية.

وقال سفيشيف لوكالة أنباء (تاس) "يمكنك معاقبة المسؤولين والمدربين، ولكن لا يجب باي حال من الأحوال معاقبة الرياضيين. عندما تنظر إلى ما يقومون به، على الرغم ما بهم من مصاعب وشدائد ، يجب رفع القبعة أمامهم، ويجب فقط احترام هؤلاء الناس".

وشدد سفيشيف على أن مجموعة من أفضل المحاميين في روسيا سيعملون على الاستئناف ضد القرار.

ومن جانبه أدان فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي قرار كاس، مشيرا إلى أنه ينطوي على دوافع سياسية ولا يستند لأي أسس قانونية.

وألمح موتكو في وقت سابق إلى أن روسيا ستلجأ إلى القضاء المدني إذا رفضت كاس دعوى الاستئناف، واصفا العقوبة بانها "لا يوجد لها أي سند".

وقالت اللجنة الدولية البارالمبية في بيان رسمي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة البارالمبية الروسية تم إيقافها اعتبارا من تاريخ صدور القرار "لعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه عضويتها في اللجنة الدولية البارالمبية، وخاصة فيما يتعلق بالإمتثال لميثاق مكافحة للمنشطات التابع للجنة الدولية البارالمبية والميثاق العالمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات(وادا) (وهي من الدول الموقعة عليه أيضا).

وفي بيان شديد اللهجة، قال فيليب كارفين، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في السابع من آب/اغسطس الجاري :" أعتقد ان الحكومة الروسية خذلت بشكل كارثي لاعبيها المعاقين. وضع ميداليتهم فوق الأخلاقيات تثير اشمئزازي. الفساد الكامل لنظام مكافحة المنشطات يتعارض مع القوانين، ويضرب الروح الرياضية البارالمبية في الصميم".

وتابع :" إنه يظهر استخفاف صريح لصحة، ورفاهية الرياضيين، وببساطة شديدة لا يوجد لها مكان في الرياضة البارالمبية. تعطشهم للوصول للمجد بأي ثمن أضر بشدة بسلامة وصورة الرياضة، وبالتأكيد أدى إلى نتائج دمرت حصيلة اللجنة البارالمبية الروسية والرياضيين المعاقين".

وكان ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد أوضح أن تعاطي المنشطات بدعم من الدولة في روسيا يؤثر على العديد الضوابط الخاصة بالرياضات الأولمبية، والبارالمبية.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت في 24 يوليو الماضي عدم فرض حظر شامل على مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد، ورغم ذلك تم حظر مشاركة روسيا في منافسات ألعاب القوى بناء على قرار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبدأت اللجنة البارالمبية الدولية اجراءات تعليق اللجنة البارالمبية الروسية في 22 يوليو، عقب تقرير لوكالة (وادا)، ومعلومات إضافية تلقتها من مكلارين.

وذكر بيان اللجنة البارالمبية الدولية أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة كان جماعيا.

وقال كارفين :" وضع هذا القرار عبئا كبيرا على كاهلنا، ولكنه قرار كان علينا اتخاذه لتحقيق أفضل مصلحة للحركة البارالمبية. في نهاية الأمر،كوننا الهيئة الحاكمة للحركة البارالمبية، فإنه من مسؤولياتنا أن نضمن منافسة عادلة، ليتمكن الرياضيون من امتلاك الثقة في أنهم ينافسون بشكل متكافئ".

وأضاف :" هذا حيوي لسلامة، ومصداقية الرياضة البارالمبية، ولتحقيق ذلك، فمن الضروري أن يلتزم كل عضو بالقواعد".

وأشار كارفين إلى أن تقرير مكلارين كشف أن برنامج تعاطي المنشطات المدعوم من الدولة في روسيا امتد للرياضة البارالمبية.

ورغم أنه لم يشر إليها بشكل مباشر في تقرير مكلارين، ذكرت اللجنة البارالمبية الدولية إنها تمتلك حاليا أدلة على أن نظام تبديل العينات، الذي جرى في دورة الألعاب الشتوية بسوتشي، 2014 في مختبر سوتشي، كان أيضا يتم العمل به خلال دورة الألعاب الشتوية البارالمبية بسوتشي .2014

واضاف كارفين :" للأسف، هذا الوضع ليس له علاقة برياضيين يحتالون على النظام، ولكن يتعلق بنظام تديره الدولة يخدع الرياضيين".

وأضاف :" ثقافة تعاطي المنشطات التي تلوث الرياضة الروسية تنبع من الحكومة الروسية، والآن تم الكشف عنها ليس في تقرير واحد فقط، بل في تقريرين مستقلين بتكليف من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

