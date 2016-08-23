مدرب فالنسيا يؤكد بقاء الكاسير وموستافي في الفريق

اعلن باكو ايستاران مدرب فالنسيا الاسباني بان مالك النادي لاي هون لا يريد التخلي عن خدمات المدافع الالماني الدولي شكودران موستافي او المهاجم باكو الكاسر خلال فترة الانتقالات الصيفية التي يسدل الستار عليها في 31 اغسطس الحالي.



وكان ارسنال اعلن عن رغبته في ضم موستافي لحل الازمة الدفاعية التي يعيشها في ظل ابتعاد مدافعه الالماني العملاق بير ميرتيساكر لفترة اربعة اشهر عن الملاعب واصابة المدافع البرازيل غابريال والذي سيغيب بدوره حوالي ستة اسابيع.



وقال ايستاران "موستافي ليس للبيع ولن يترك النادي.". اما في ما يتعلق بباكو الكاسر الذي يحاول برشلونة ضمه الى صفوفه فقال مدرب فالنسيا "استطيع ان اكون جازما بانه سيبقى في صفوف الفريق كما هي الحال مع موستافي".



واستهل فالنسيا الموسم الجديد بأسوا طريقة ممكنة بسقوطه على ملعبه امام لاس بالماس 2-4.