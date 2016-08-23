نائب ليستر: نعمل على تعزيز صفوف الفريق

قال اياوات سريفادهانابرابها نائب رئيس نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي مستعد للإنفاق بقوة لضم المزيد من العناصر لتشكيلته التي نالت اللقب العام الماضي إذا ما لاحت الفرص المواتية لذلك.

وضم ليستر المهاجم أحمد موسى ولاعب الوسط نامباليس ميندي والحارس رون روبرت تسيلر والمدافع لويس هرنانديز والجناح البولندي بارتوش كابوتسكا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان المهاجم جيمي فاردي والجناح رياض محرز ضمن هؤلاء الذين ينتمون للتشكيلة التي شاركت في الفوز التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي وألزموا أنفسهم بالاستمرار مع الفريق في حين رحل لاعب الوسط نجولو كانتي إلى تشيلسي خلال فترة نهاية الموسم الماضي.

وربطت تقارير لوسائل إعلام بريطانية بين المدافع النمساوي الكسندر دراجوفيتش وبين إمكانية الانتقال لاستاد كينج باور.

ونقل عن سريفادهانابرابها قوله لصحيفة ليستر ميركوري: "التزم الكثير من لاعبينا بالبقاء لفترات طويلة مع النادي وذلك (بالتوقيع على عقود جديدة) خلال أشهر الصيف وأنا سعيد بهذا".

وأضاف: "أنا سعيد بالفعل بسبب قوة وحيوية التشكيلة ونحن مستعدون للقيام بالمزيد من الاستثمارات إذا ما سنحت الفرص المناسبة لذلك".

وانتزع ليستر النقطة الأولى له في الموسم الجديد بتعادله السلبي أمام أرسنال مطلع الأسبوع الحالي، وسيستضيف سوانزي سيتي في المباراة المقبلة له بالدوري يوم السبت المقبل.