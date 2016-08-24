العلم الأولمبي يصل إلى طوكيو

أحضرت يوريكو كويكي التي تشغل منصب حاكم طوكيو العلم الاولمبي إلى اليابان من البرازيل يوم الأربعاء ودعت جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل استضافة ناجحة للألعاب الاولمبية الصيفية 2020.



وحصلت كويكي - التي انتخبت الشهر الماضي بعد استقالة الحاكمين السابقين بسبب فضائح ألقت بظلالها على استعدادات المدينة لاستضافة الألعاب - على العلم خلال مراسم ختام اولمبياد ريو دي جانيرو يوم الأحد.



وأبلغت الصحفيين بعد أن لوحت بالعلم أثناء هبوطها من الطائرة في مطار هانيدا "لنعمل مع الجميع من أجل استضافة ألعاب اولمبية رائعة مثلما يرمز العلم الاولمبي الذي وصل للتو."



وتأثرت اولمبياد طوكيو بسلسلة من المشاكل بينها الغاء خطط انشاء الاستاد الرئيسي - وهو ما أدى إلى تأخير في أعمال البناء - ومزاعم سرقة أدبية أجبرت المنظمين على استبعاد الشعار الأصلي للألعاب.



وكان برفقة كويكي على الطائرة الرياضيون اليابانيون الذين شاركوا في اولمبياد ريو حيث نالت اليابان 12 ميدالية ذهبية - وهي أفضل حصيلة لها منذ 2004 - و41 ميدالية في المجمل.