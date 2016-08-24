بورتو وموناكو ينتصران.. ويبلغان دور المجموعات

أقصى بورتو البرتغالي بطل 1987 و2004 مضيفه روما الايطالي بفوزه عليه 3-صفر الثلاثاء في اياب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل الأهداف البرازيلي فيليبي اوغوستو (8) والمكسيكيان ميغيل لايون (73) وخيسوس كورونا (75).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في بورتو.

وأكمل روما المباراة منذ الدقيقة 39 بعشرة لاعبين بعد طرد دانييلي دي روسي لنيله بطاقة حمراء، ثم منذ الدقيقة 50 بتسعة لاعبين بعد نيل ايمرسون بطاقة مماثلة.

كما تأهل موناكو الفرنسي إلى دور المجموعات بعد أن جدد فوزه على ضيفه فياريال الاسباني بهدف للبرازيلي فابينيو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وهو كان تغلب عليه في عقر داره 2-1 ذهابا.

ولحق بدور المجموعات ايضا ليجيا وارسو البولندي بتعادله مع داندالك الايرلندي بهدف لروبي بنسون (19) مقابل هدف لكوتشارتشيك (90+2)، اذ كان فاز ذهابا 2-صفر.

وتأهل سلتيك الاسكتلندي برغم خسارته امام ابويل بئر السبع الاسرائيلي بهدفين لبن ساهار (20) واوفيدو هوبان (48) لانه كان فاز ذهابا 5-2، لودوغوريتس رازغارد البلغاري بتعادله مع فيكتوريا بلسن التشيكي بهدفين لفيرجيل ميسيدجان (17) وكسيريو (90+5) مقابل هدفين لميشال دوريس (7) واليس ماتيجو (64)، لانه كان فاز ذهابا 2-صفر.

ويلعب الاربعاء ابويل القبرصي مع كوبنهاغن الدنماركي (صفر-1 ذهابا)، وروستوف الروسي مع اياكس امستردام الهولندي (1-1)، وسالزبورغ النمسوي مع دينامو زغرب الكرواتي (1-1)، ومانشستر سيتي الانكليزي مع ستيوا بوخارست الروماني (5-صفر)، وبوروسيا مونشنغلادباخ الالماني مع يانغ بويز السويسري (3-1).