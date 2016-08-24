بيكي: برشلونة سيستفيد من ميدالية نيمار الذهبية

قال جيرارد بيكي مدافع برشلونة إنه من المفترض أن يعود نيمار لاسبانيا بحماس متجدد بعد قيادة البرازيل للفوز بأول ذهبية في كرة القدم في الألعاب الاولمبية.



وحصل نيمار - الذي سجل 85 هدفا في 141 مباراة خلال ثلاثة مواسم مع برشلونة - على إذن بالبقاء في البرازيل حتى نهاية فترة المباريات الدولية في بداية الشهر المقبل.



وأبلغ بيكي صحيفة الموندو ديبورتيفو "اعتقد أنه قرار جيد. نحن واثقون أنه في غاية السعادة وسيعود بالكثير من الحماس إلى برشلونة."



وسجل نيمار الركلة الحاسمة في الفوز بركلات الترجيح على المانيا في مباراة الميدالية الذهبية يوم السبت باستاد ماراكانا في

ريو دي جانيرو ثم تخلى عن شارة قيادة منتخب البرازيل التي يحملها منذ سبتمبر 2014.



وقال بيكي "كانت بطولة صعبة بالنسبة له. اللعب على أرضك يعني أن الضغط يقع عليك من أجل الفوز لكن نيمار معتاد على ذلك. أثبت لماذا هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم بتسجيل هذه الركلة في النهائي."



ونيمار غائب عن برشلونة منذ 23 مايو بعدما ساعد النادي الكاتالوني على الفوز بثنائية الدوري وكأس الملك الموسم الماضي.



ومن المنتظر أن يشارك مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2018 بعد أن ضمه المدرب الجديد تيتي للتشكيلة.



وتلتقي البرازيل مع الاكوادور في كيتو في أول سبتمبر ثم تستضيف كولومبيا في ماناوس بعد خمسة أيام أخرى. ويحتل المنتخب البرازيلي حاليا المركز السادس في تصفيات امريكا الجنوبية.



وقرر برشلونة عدم استدعاء نيمار لمباراته خارج ملعبه ضد اتليتيك بيلباو يوم الأحد القادم لتقليص عدد رحلات الطيران التي يستقلها.



ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة في مباراته التالية على أرضه أمام ألافيس في دوري الدرجة الأولى الاسباني في العاشر من سبتمبر.



وبدأ برشلونة الموسم باكتساح ريال بيتيس 6-2 يوم السبت.



