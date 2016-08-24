بيل: نهائي دوري الأبطال في "كارديف" حافز كبير

قال غاريث بيل، جناح ريال مدريد، الأربعاء، إنه يشعر بحافز إضافي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة في أربع سنوات، لأن المباراة الحاسمة ستقام في كارديف مسقط رأسه.

وأبلغ بيل (27 عاما) موقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على الانترنت: "لهذا جئت إلى مدريد. لأشارك في دوري الأبطال.. لأفوز بدوري الأبطال".

وقال: "خوض نهائي دوري الأبطال في مسقط رأسي حافز إضافي".

وساعد اللاعب الويلزي الدولي ريال على الفوز بركلات الترجيح على اتليتيكو مدريد وتحقيق اللقب 11 في البطولة الاوروبية وهو الثاني لبيل مع النادي قبل أن يشارك مع بلاده في بطولة اوروبا 2016.

وأضاف: "لقبان في ثلاث سنوات انجاز كبير. الان نتطلع للفوز بالثالث".

وشارك بيل في 30 مباراة فقط مع ريال في كل المسابقات الموسم الماضي بسبب الإصابات لكن لاعب توتنهام هوتسبير السابق سجل 19 هدفا وصنع عشرة.

وبيل ضمن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في اوروبا إلى جانب زميله في ريال كريستيانو رونالدو وانطوان جريزمان مهاجم اتليتيكو. وسيعلن الفائز بالجائزة غدا الخميس في موناكو على هامش قرعة دوري أبطال اوروبا للموسم الجديد.

وقال: "إنه شرف كبير. لا يحصل المرء على هذه الجوائز بمفرده.. وانما من خلال اللعب لصالح فريقك والترشح أمر رائع".

وتابع: "يجب أن أشكر زملائي في النادي والمنتخب الوطني. بالطبع أريد الفوز بالألقاب مع فريقي ومنتخب بلادي وعندما تحقق ذلك تحصد جوائز كتلك.

"لقد كان موسما رائعا.. خاصة بعد أن تكلل بالفوز بدوري الأبطال وبعدها المشاركة في بطولة اوروبا والقيام بعمل رائع مع ويلز. هاتان لحظتان رائعتان في مسيرتي.. وفي حياتي".

وتأهلت ويلز إلى الدور قبل النهائي في بطولة اوروبا حيث خسرت أمام البرتغال التي مضت في طريقها للفوز باللقب.

وبدأ بيل موسمه الرابع مع ريال بقوة فسجل هدفين في الفوز 3-صفر على ريال سوسيداد في المباراة الأولى للفريق في دوري الدرجة الأولى الاسباني يوم الأحد.