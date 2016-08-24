روبي كين يودع إيرلندا أمام منتخب عمان

قرر روبي كين مهاجم وهداف منتخب جمهورية ايرلندا اعتزال اللعب دوليا بعد المباراة الودية التي سيخوضها فريقه الوطني ضد سلطنة عمان في دبلن.

وسيسدل كين الذي يدافع حاليا عن الوان نادي لوس انجليس غالاكسي الستار مسيرة دولية امتدت 18 عاما حيث خاض خلالها 145 مباراة دولية سجل خلالها 67 هدفا (رقم قياسي وطني).

وكان كين (36 عاما) ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في نهائيات كأس اوروبا 2016 في فرنسا خلال الصيف الحالي لكنه شارك احتياطيا في المباراتين ضد السويد وبلجيكا.

وقال كين "اليوم، اعلن قراري بالاعتزال دوليا بعد المباراة ضد عمان المقررة في 31 اغسطس ".

واضاف "كانت رحلة رائعة بالنسبة الي كوني مثلت منتخب جمهورية ايرلندا على مدى 18 عاما منذ ان خضت مباراتي الدولية الاولى عام 1998. لقد استمتع جدا طوال هذه الفترة".

واضاف "اشعر بفخر كبير بالنسبة الي ولعائلتي لان الفرصة سنحت لي لكي اكون قائدا لمنتخب بلادي على مدى 10 اعوام".

ولعب كين لعدة اندية بينها توتنهام وليفربول الانجليزيين وانترميلان الايطالي قبل ان يحط الرحال في الولايات المتحدة مع لوس انجليس غالاكسي.



